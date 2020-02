Sanremo, Amadeus “inganna” Georgina: dietro la maglia Juve spunta…Lukaku!

Nella terza serata del Festival di Sanremo è Georgina Rodriguez l’ospite speciale accanto ad Amadeus, il conduttore della manifestazione e noto tifoso dell’Inter. Per accoglierla al meglio, Amadeus ha indossato una maglia apparentemente della Juventus, squadra nella quale gioca Cristiano Ronaldo, il fidanzato della wag. I tifosi dell’Inter sui social si sono indignati per la mossa del conduttore, per poi scoprire che… dietro la maglia bianconera si nascondeva una parte nerazzurra con il nome di Romelu Lukaku! Amadeus non tradisce quindi la sua fede calcistica.