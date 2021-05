Amadeus: “L’Inter condiziona le mie giornate. Con Conte siamo sulla strada giusta”

In una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Amadeus è entusiasta per lo scudetto conquistato dall'Inter

In una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Amadeus è entusiasta per lo scudetto conquistato dall'Inter. Il conduttore e grande tifoso nerazzurro racconta come ha festeggiato lo scudetto. "Abbiamo messo sciarpe e maglie dell’Inter, io avevo quella che mi ha regalato Lukaku, siamo saliti in macchina e siamo andati in giro per Milano a strombazzare. José non aveva mai partecipato a un carosello. L’Inter condiziona le mie giornate: se perde mi devo sforzare per farmela passare! Sto in piedi. E se l’Inter segna, rimango immobile nella posizione in cui ero al momento del gol".ù