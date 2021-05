Inter, c’è una deadline per il prestito da 250 milioni. Costi, fissato l’obiettivo

I fondi di investimento Bain Capital e Oaktree rimangono in corsa, ma ancora non si è trovato alcun accordo definitivo

In attesa di trovare un accordo con giocatori e staff tecnico per quanto riguarda le mensilità arretrate, per l'Inter si prospettano giorni decisivi anche sul fronte societario: la famiglia Zhang attende di definire il prestito da 250 milioni di euro con un fondo tra Bain Capital e Oaktree per dare respiro alle casse societarie. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la situazione deve essere chiarita a stretto giro di posta:

"Entro la metà della settimana prossima andrà tassativamente chiuso l'accordo per far piovere sulla controllata Great Horizon 250 milioni: i due fondi in ballo, Bain Capital e Oaktree, continuano a rimpallarsi tra cavilli e rilanci. Di certo, messi in pancia quei soldi, il club ha intenzione di ridurre il costo del lavoro per la prossima stagione del 15%: dai 220 milioni di oggi si arriverà sotto i 190. Per farlo, in base alle richieste del mercato, servirà cedere, ma senza reinvestire alla stessa maniera: di questo parlerà Zhang a tu pe tu con Conte dopo la Juve".