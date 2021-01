Secondo quanto riportato da Bloomberg, Amazon starebbe pensando di fare un’offerta per i diritti TV di Serie A 2021-2024, andando così a proporre la propria candidatura oltre a Sky.

Amazon, dopo essersi aggiudicata la Champions League, ha intenzione di avanzare la proposta per i diritti per lo streaming dei match del campionato italiano ed è probabile che, entro il 26 gennaio (termine del bando per i diritti TV della Serie A), la proposta diventi concreta.