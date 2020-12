Amazon arriva in Italia e si prende la Champions League. I pacchetti per la prossima stagione

Amazon arriva anche in Italia e si prende la Champions League, affiancando Sky e Mediaset. Dalla prossima stagione Prime Video trasmetterà le gare europee del mercoledì e farà vedere sempre un’italiana.

“Prime Video, il servizio in streaming della multimilionaria azienda di Jeff Bezos, trasmetterà dall’anno prossimo in esclusiva su smartphone, tablet e tv di ultima generazione le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera più la Supercoppa europea. L’accordo durerà tre anni e Prime farà vedere sempre una squadra italiana nei gironi e, in caso di qualificazione, la accompagnerà fino alle semifinali. La gara per trasmettere la Champions del futuro è appena cominciata: Amazon ha pagato una cifra vicina agli 80 milioni di euro a stagione, 240 totali.

E a meno di sorprese, non modificherà il pacchetto Prime per poter vedere il calcio, così come è già successo in altri Paesi. Oggi in Italia il servizio – che ha circa 150 milioni di abbonati nel mondo – costa 36 euro all’anno (oppure 3,99 al mese) e dà, oltre alla garanzia delle consegne rapide degli acquisti, la possibilità di vedere film, documentari e serie tv, con tante produzioni originali, e ascoltare musica praticamente all’infinito”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

PACCHETTI – “Amazon farà vedere 16 partite, un piccolo spicchio della stagione europea dei club, ma le altre 121 partite dove le vedremo dall’anno prossimo? Ancora su Sky e Mediaset, che oggi già trasmettono tutta la Champions e conserveranno una posizione privilegiata. Sky, al netto del calcio, ha appena annunciato un accordo a 360 gradi proprio con Amazon: dal 14 dicembre, infatti, chi ha un decoder Sky Q può scaricare la applicazione Prime Video. Non ci sono sconti per i clienti – cioè servono sempre due abbonamenti separati – ma sulla stessa piattaforma gireranno tutti e due i sistemi. E visto che Sky prenderà il pacchetto più grosso delle partite Champions, questo significa che con lo stesso telecomando si potrà “scanalare” tra uno e l’altro.

Il gruppo di Murdoch ha già presentato l’offerta (si parla di 100 milioni di euro) per trasmettere 105 partite in esclusiva più tutta l’Europa League: la firma sul contratto è pressoché una formalità, l’ufficialità è attesa per le prossime settimane, forse all’inizio del 2021. Anche Mediaset si è accordata per il triennio 2021/2024: per la trasmissione in chiaro di 16 match sarebbero stati offerti alla Uefa circa 45 milioni a stagione, con Canale 5 che si prenderebbe la migliore partita del martedì (oggi, invece, fa vedere quella del mercoledì), trasmettendo sempre un’italiana, più la finale, a cominciare da quella che nel 2022 sarà ospitata da San Pietroburgo, in Russia”, spiega La Gazzetta dello Sport