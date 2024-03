Milito: “Inter con AM ha avuto le sue chance. Ma bisogna guardare avanti”

«Dispiace perché l'Interha avuto la partita in mano. C'è rammarico, per la mancanza di efficacia e per questo è arrivata l'eliminazione. ai rigori un po' serve fortuna e può succedere di tutto e l'Inter purtroppo non è stata capace di vincere anche così. Ma la squadra nerazzurra deve ancora guardare avanti e riproporsi il prossimo anno, ha una grandissima squadra ma è mancata un po' di fortuna». Diego Milito, a Prime, ha parlato dell'eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League.