Ancelotti: “Eriksen completo, lo vedo anche alla Pirlo. Scudetto? Entusiasmo Inter, Lukaku…”

“E’ un campionato avvincente a differenza degli anni passati, quest’anno è una battaglia aperta e incerta. Dire chi è favorito è complicato, può essere più favorita la Juve per certi versi e perché è abituata. L’Inter ha entusiasmo per il nuovo allenatore, la Lazio è una sorpresa e non ha le coppe. Credo che la Juve abbia il vantaggio di avere un giocatore che fa gol tutte le partite. Immobile e Lukaku però fanno lo stesso”.

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, l’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato così della corsa a tre per lo Scudetto con Inter e Lazio pronte a contendere il titolo alla Juve. Ancelotti ha poi risposto alla domanda su Eriksen:

“Eriksen è un centrocampista completo, può giocare tra le linee o centrocampista basso. Per caratteristiche lo vedo vicino a Pirlo, lineare nel gioco, facilità nel passaggio, bel tiro da fuori. Eriksen davanti alla difesa? Sì potrebbe anche giocarci, fa benissimo anche davanti però. E’ un centrocampista molto completo”.