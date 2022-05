Andreazzoli: “Pinamonti, serio e senza paura. Giocare in una big dipenderà da lui”

L'allenatore dell'Empoli ha parlato dell'attaccante dell'Inter che ha giocato alla sua corte in prestito in questa stagione

Andreazzoli, allenatore dell'Empoli - in un'intervista a Il Foglio - si è soffermato su Andrea Pinamonti , attaccante di proprietà dell'Inter, che ha giocato in prestito nella sua squadra in questa stagione. «Un professionista serio. Non ha paura e ha dimostrato di esserci sempre con i suoi gol. È stato importante il confronto con Conte e i top player dell’Inter, ora non può che continuare a migliorare. Se sarà da Nazionale dovrà dirlo Mancini, per volare in una delle top quattro del nostro campionato, invece, dipenderà solo da lui», ha sottolineato.

E il mister ha anche parlato di due suoi colleghi, ex Inter entrambi, Spalletti e Conte. «Non conta arrivare solo primo ma contano gli obiettivi. Luciano ha riportato in CL il Napoli dopo averlo fatto con l'Inter. Aveva trascinato in alto la Roma per anni. Le sue squadre giocano in maniera stupenda, giocano per la porta avversaria e in questo lui ha saputo anticipare i tempi. Lui è un 'giochista', ha tracciato un solco, per questo è un vincente. Le squadre di Antonio sono molto riconoscibili. A me è capitato di strappare punti su campi difficili pensando solo a difendere, ma a fine partita non ero mai felice. Per questo sono sicuro che nel tempo a Empoli si ricorderanno di come giocava la mia squadra».