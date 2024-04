Marco Andreolli ha analizzato il derby in programma stasera a San Siro. Il popolo nerazzurro trattiene il fiato in attesa della partita più importante della stagione, quella che potrebbe valere lo scudetto: "In questo mese di aprile l'Inter ha affrontato tante squadre che lottavano per la salvezza. Ci troviamo in un momento di attesa dopo il percorso molto bello della squadra che ha avuto sempre un rendimento costante. Sei match ball a disposizione sono un risultato importante che dà ancora più valore a questa stagione. Vivere un derby in questa maniera è un valore aggiunto. Questa partita ti dà emozioni uniche. La prima giornata che vado a vedere quando escono i campionati è quella del derby. Ti carica di tanta adrenalina. Il derby è una partita che si prepara di testa. Scelte Milan con Leao unica punta? Ci aspettiamo un Milan che cercherà di chiudere gli spazi all'Inter. I rossoneri sono una squadra di valore. I punti di differenza con l'Inter sono tanti e da diversi mesi. Affrontiamo una squadra che ha qualità e in un derby può sempre succedere di tutto".

"Quando l'Inter sviluppa gioco offensivo coinvolge tutti. Tutti sono coinvolti nel poter essere importanti nella manovra. È un gioco corale quello dell'Inter di Simone Inzaghi. In fase di possesso e di non possesso. Questo equilibrio ha permesso all'Inter di crescere ulteriormente. La differenza dei gol subiti tra le due squadre è impressionante nel dato dei gol subiti. Nelle partite decisive quando questa squadra vuole alzare il ritmo del gioco riesce a farlo con grande qualità. Mantenere la lucidità è un requisito che l'Inter ha dimostrato di avere. Aspettare il momento migliore per colpire e fare male. Il gol di Thuram nel derby? Gli ha permesso di entrare subito nei cuori dei tifosi nerazzurri. L'Inter ha subito dimostrato di poter essere letale in modi molto differenti. In partite come queste servono tutti, si vincono con la forza del gruppo. Gli ingressi in campo nel corso della gara sono stati spesso decisivi. Frattesi in questo è un giocatore formidabile. Ci ha dimostrato il suo modo di entrare in campo e di essere decisivo", ha concluso Andreolli prima del fischio d'inizio.