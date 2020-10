Ansa – Inter, in attesa di notizie su Bastoni “misura di assoluta sicurezza” ad Appiano

In attesa di capire quale sarà il risultato del terzo tampone al quale sarà sottoposto Alessandro Bastoni per l’Inter “misure di assoluta sicurezza ad Appiano“. Come riferito dall’Ansa, i giocatori a disposizione di Conte (ne mancano 16 perché in ritiro con le Nazionali) sono stati sottoposti, insieme a tutto lo staff, a tampone. E inoltre i presenti si sono dedicati a sedute individuali e non di gruppo per evitare ogni eventuale rischio. Intanto si attendono notizie sul difensore nerazzurro in ritiro con la Nazionale italiana Under21.

(Fonte: Ansa)