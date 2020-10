Inter, Bastoni positivo. Gds: “Tamponi per tutti. E cambiano i piani originari ad Appiano”

E’ notizia della tarda serata di ieri la positività di Alessandro Bastoni al Covid-19. E in conseguenza a questa notizia improvvisa, l’Inter non ha perso tempo e si è subito mossa, come spiega La Gazzetta dello Sport: “Tutto il gruppo-squadra e lo staff, che lavora a stretto contatto con i giocatori, sarà sottoposto tra oggi e domani ai soliti test anti-covid. Se ovviamente dovesse essere confermata la positività di Bastoni, verrà seguito il protocollo alla lettera con l’isolamento fiduciario del gruppo.

In realtà, la truppa è meno numerosa rispetto al solito visti gli impegni dei nazionali. Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Nainggolan, Gagliardini, Young sono gli unici al lavoro alla Pinetina. E oggi, in attesa di notizie dal fronte Bastoni, la seduta cambierà rispetto ai piani originari: non più un lavoro di gruppo, ma sedute individuali. I tanti internazionali nei rispettivi ritiri hanno, comunque, fatto un normale tampone all’arrivo in patria e replicheranno il giorno prima della partita”.