Antinelli: “Italia, Chiesa non si può tenere fuori. Mancini è arrabbiato perché…”

Alessandro Antinelli, giornalista della Rai al seguito dell'Italia, ha commentato così il pareggio degli Azzurri contro la Svizzera di ieri

"Berardi ancora non ha giocato in campionato, non può essere al 100%, Chiesa è scintillante e ora non si può tenere fuori. Però bisogna ragionare in prospettiva su un piano B per l'attacco. Immobile non si discute, ma in Nazionale deve trovare l'alter ego. Livello di pressione percepita? Siamo tutti ancora molto in fiducia dopo l'Europeo, non è avvertita, il grande saggio è Chiellini che dice al Mondiale ci andiamo, Mancini arrabbiato per la sua parte perché si aspettava maggior precisione tecnica".