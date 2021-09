Svizzera-Italia, Cds su Barella: “Da 6.5. Più brillante rispetto a Firenze”

La pagella del Corriere dello Sport a Nicolò Barella, uno dei protagonisti dello 0-0 di ieri tra Svizzera e Italia

Uno 0-0 che non accontenta nessuno a Basilea: l'Italia dovrà ora vincere la gara in casa contro la Svizzera, considerando le due partite da recuperare per gli elvetici. Questa la pagella del Corriere dello Sport a Nicolò Barella, giudicato dal quotidiano con un 6.5: "Rispetto a Firenze appare più brillante e veloce, c’è spazio per cercare l’inserimento. Va su e giù per il campo lavorando bene tanti palloni".