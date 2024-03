Le parole dell'ex calciatore: "Ero in Federcalcio e lui nelle mie giovanili, nell’under 15 e si capiva già che sarebbe stato un talento"

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Giancarlo Antognoni, ex calciatore, ha parlato così del campionato di Serie A: «L’Inter è... l’Inter e sta lassù. Poi non posso non parlare del Bologna che merita di accedere alla Champions. La Juve? Viaggia a corrente alterna, ma alla fine centrerà l’obiettivo di entrare nell’Europa più importante. Torno comunque un attimo anche sul Milan: trovo davvero eccessive e fuoriluogo le critiche che fanno finire Pioli nel mirino».