Barcellona in emergenza per l’Inter: non solo Koundé, anche Araujo salterà la gara di San Siro

Il Barcellona, nella partita contro l'Inter, valida per la 3a giornata della fase a gironi di Champions, sarà in piena emergenza in difesa

Marco Macca

Il Barcellona, nella partita di San Siro del 4 ottobre contro l'Inter, valida per la 3a giornata della fase a gironi di Champions League, sarà in piena emergenza in difesa. Come riporta Marca, infatti, non solo Koundé, ma anche Ronald Araujo salterà il match contro i nerazzurri.

Per l'uruguaiano è a rischio addirittura il Mondiale, dato che la lesione dell'adduttore della coscia destra lo mette a rischio anche per il Qatar. Una brutta notizia per la squadra di Xavi, che con ogni probabilità si giocherà contro i ragazzi di Simone Inzaghi il secondo posto nel girone alle spalle del Bayern Monaco.

(Fonte: Marca)