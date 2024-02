Inter-AM, Arnautovic sui social: “Grazie per quell’atmosfera San Siro”

Lo ha detto a fine partita. Dopo due gol sprecati, in un periodo in cui trovare il gol per lui è stato difficilissimo, Marko Arnautovic è riuscito a trovare la rete della vittoria contro l'Atletico Madrid grazie all'energia di chi lo ha sostenuto. Tifosi e compagni di squadra. Perché nella difficoltà i suoi compagni lo hanno sostenuto e San Siro invece ha alzato i toni per fargli sentire il calore di cui aveva bisogno.