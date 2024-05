L'attaccante austriaco ha segnato la rete del raddoppio contro il Frosinone: quinto centro stagionale, il terzo in campionato

Nel netto successo per 0-5 dell'Inter sul campo del Frosinone c'è stata anche la firma di Marko Arnautovic: l'attaccante austriaco ha segnato la rete del momentaneo raddoppio, realizzando il suo terzo centro in campionato, il quinto stagionale. Curiosità: quando fa gol, i nerazzurri non perdono mai.