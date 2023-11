Arnautovic, gol in Champions dopo 4740 giorni. Ultimo gol contro l’Inter

Il gol del tre a uno, che ha dato via alla rimonta dell'Inter contro il Benfica, lo ha segnato Marko Arnautovic che ha un passato in nerazzurro come giocatore di Mourinho nell'Inter del Triplete e ha un passato da avversario interista con un gol segnato alla formazione milanese nel dicembre 2010.

"Marko Arnautovic ha segnato in Champions League dopo 4740 giorni, per la prima volta dal dicembre 2010 per il Werder Brema contro l'Inter: è l'intervallo di tempo più lungo mai registrato tra due gol di un giocatore nella storia della competizione. Ritorno", ha scritto Opta per descrivere la rete di Arnautovic nella sfida di CL contro il Benfica.