Aronica: “Scudetto? Credo vincerà la Juve, l’Inter perderà terreno. In Supercoppa…”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Salvatore Aronica ha parlato della Supercoppa vinta dall'Inter e ha detto la sua sulla lotta scudetto. "Il format mi è piaciuto, con una mini tournée intrigante e più competitiva. Abbiamo assistito a belle gare. Mazzarri ha dovuto fare di necessità virtù visti gli infortuni e gli assenti. In finale ha subìto il gioco dell’Inter ma l’aspetto arbitrale è stato incisivo per via delle decisioni prese in gara. L’Inter però ha meritato la Supercoppa, è una squadra che la fa da padrone in Italia con solo la Juve che può darle filo da torcere”.