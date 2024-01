I cori in aereo per Inzaghi, il martello in rifinitura: Inter, i retroscena della vittoria

Un legame profondo, che tiene il gruppo unito nelle vittorie, nelle sconfitte ma anche nella fame di chi non vuole fermarsi, nemmeno dopo 5 trofei conquistati negli ultimi due anni e mezzo. Quello tra Simone Inzaghi e la sua squadra è un rapporto molto forte, come testimoniato dalla Gazzetta dello Sport, che racconta i retroscena della vittoria della Supercoppa Italiana:

"'Salta con noi, Simone Inzaghi. Salta con noi Simone Inzaghi'. Passano pochi secondi ed eccolo il tecnico di Piacenza, con addosso la maglietta celebrativa per il trionfo in Supercoppa Italiana: l'ex allenatore della Lazio sorride e mostra i pollici. Applausi e abbracci si sprecano. La festa è qui, sul charter che ha riportato l'Inter a Milano. A intonare il coro non sono i tifosi della Curva Nord, ma Lautaro e compagni che ballano intorno alla trofeo appena vinto: il loro è un modo per ringraziare l'allenatore per il lavoro fatto finora. Una testimonianza del legame profondo che c'è all'interno dello spogliatoio tra i calciatori e lo staff tecnico".