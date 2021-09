Arsenal, spesi 180 mln sul mercato ma i risultati non arrivano. Arteta: “Tutti…”

Vincere sabato contro il Norwich è l'imperativo dettato dal tecnico dei Gunners, preoccupati per un inizio non entusiasmante

Vincere sabato contro il Norwich è l'imperativo dettato da Mikel Arteta per il suo Arsenal, che dopo le prime tre giornate di Premier League è ultimo in classifica con zero punti, zero gol fatti e nove subiti, la partenza peggiore in campionato per la squadra londinese dal 1954/55. "Abbiamo assoluto bisogno della prima vittoria".