AS – Nell’Argentina di Scaloni l’élite europea e anche un obiettivo dell’Inter

In un articolo di AS, versione argentina, si parla della Nazionale argentina. Scaloni può contare su giocatori giovani e importanti che stanno assumendo un primo piano nel calcio europeo. Viene ovviamente citato tra i nomi anche quello di Lautaro Martinez, che insieme a Dybala, viene definito tra i migliori della Serie A. Si parla anche di Musso, come giocatore fondamentale per il CT. Il portiere dell’Udinese sottolinea il quotidiano sportivo “è parte essenziale della squadra ed è tra i piani dell’Inter per questa estate”.

(Fonte: AS)