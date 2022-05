AS – De Paul, Inter lo corteggia. Ma l’Atletico non lo considera in partenza

Secondo i quotidiani spagnoli il giocatore piace alla dirigenza nerazzurra ma nonostante i dubbi dopo un anno difficile il club spagnolo lo vuole trattenere

Il finale di stagione con l'Atletico Madrid ha forse salvato il primo anno e il suo futuro al club spagnolo. Si era infatti già parlato di addio per De Paul. Ma le ultime prestazioni hanno cambiato il trend e ora i quotidiani spagnoli ne parlano come di un giocatore ritrovato che ha messo le basi per una permanenza con altre premesse, migliori.

Anche AS scrive dell'ex calciatore dell'Udinese e specifica: "In Italia continuano a bramare l'argentino, con l'Inter come il corteggiatore più insistente. Ma l'Atlético Madrid non ha inserito il calciatore tra quelli nella lista dei possibili partenti. Il primo anno è stato considerato di transizione e adattamento e per il secondo anno al giocatore sarà nuovamente richiesto quanto promesso al suo arrivo a Madrid. Adesso, nella gara con il Real Sociedad, il giocatore deve dimostrare di essersi messo alle spalle un anno difficile". Conferme in questo senso sono state date nei giorni scorsi anche dal quotidiano Mundo Deportivo.