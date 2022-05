Mundo Deportivo – De Paul, Inter ci pensa seriamente. L’Atletico ha altro in mente

Il club nerazzurro ha pensato all'argentino, secondo i media spagnoli, ma le sue ultime prestazioni fanno sperare Simeone

La stagione di Rodrigo De Paul non è andata come ci si aspettava. Tanto che negli ultimi giorni i quotidiani spagnoli avevano parlato di un possibile addio all'Atletico Madrid. Marca aveva parlato di Inter . Ma il Mundo Deportivo, dopo le prestazioni delle ultime gare nelle quali il giocatore si è messo in mostra, specie contro il Siviglia, sostiene che il club spagnolo vuole dare una seconda chance al calciatore.

Il quotidiano scrive: "All'Atlético sperano che questa tarda rinascita di De Paul continui la prossima stagione, la sua seconda da rojiblanco, se non cambierà nulla. Perché anche se l'Inter pensa a lui, e in modo molto serio, per il prossimo anno, l'intenzione del calciatore e della società spagnola è quella di restare uniti. In procinto di compiere 28 anni, De Paul conosce già la strada da percorrere all'Atlético de Madrid".