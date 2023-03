Inter, Asllani e Bellanova non hanno convinto Inzaghi. Tre i promossi a costo zero

Il mercato estivo dell'Inter non è stato perfetto. Il ritorno di Lukaku non ha inciso come si sperava, ma non solo. Il club nerazzurro sperava di poter contare maggiormente sul contributo di due giovani che sotto la guida di Inzaghi non hanno trovato molto spazio.

"Non hanno convinto per altri motivi neppure Asllani e Bellanova. Entrambi giovani, sono due investimenti che il club ha fatto, ma che... hanno visto poco il campo perché Inzaghi ha sempre preferito loro giocatori più esperti. L’albanese è stato già acquistato; per l’esterno ex Cagliari più complicato che sia esercitato il riscatto a 7 milioni. Maggiore fortuna hanno avuto i parametri zero Onana e Mkhitaryan che sono diventati da ottobre in poi titolari inamovibili. Benissimo anche Acerbi, preso in prestito gratuito dalla Lazio e abile a soffiare il posto a De Vrij. La dirigenza nerazzurra cercherà di ricattarlo ottenendo uno sconto rispetto ai 4 milioni di euro pattuiti ad agosto scorso con Lotito", riporta La Gazzetta dello Sport.