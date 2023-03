Bini: “Inter, Inzaghi per ora insufficiente. Dumfries? Involuzione incredibile”

Le considerazioni dell'ex calciatore sui temi che riguardano la squadra nerazzurra

Daniele Vitiello

Graziano Bini, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio durante il programma “Piazza Affari” per commentare vari temi.

Come si spiega questa differenza da parte dell’Inter tra Serie A e Champions League?

“Impossibile capire che cosa stia succedendo. L’unica cosa che mi può venire in mente, anche se non penso sia così, è che in Champions League sono più concentrati. Non sta convincendo molto Lukaku e ci mancano i suoi gol. Dzeko ha fatto bene fino ad un mese fa ma è normale anche per l’età. Il bosniaco sta pagando tutto quello che ha già fatto. È stato criticato molto nell’ultimo periodo ma vorrei ricordare che ha tirato la carretta fino ad oggi”.

Per quanto riguarda l’alternanza tra Calhanoglu e Brozovic che cosa ha portato? Il croato lascerà i nerazzurri?

"Nel gruppo non credo abbia portato qualcosa. In Brozovic, però, può aver suscitato qualcosa. L’anno scorso si è fatto tutto per tenerlo mentre quest’anno sembra in partenza. Adesso, però, bisognerà capire se le offerte saranno le stesse dello scorso anno. È stato anche preso Asllani che può sostituirlo nel caso parta in croato. Io credo che per il numero 77 ci sia stata qualche frizione con la società più che con l’allenatore per le storie della scorsa estate”.

Sui problemi in difesa? Dumfries può essere ceduto?

“Il problema lì è che si sono infortunati tutti nello stesso periodo. Questo, purtroppo, ti fa pagare qualcosa. Se ti manca un solo titolare si può far notare meno ma se ne mancano di più si vede. Su Dumfries, credo abbia avuto un’involuzione incredibile. Non so che cosa possa avere ma l’olandese non sembra quello dello scorso anno. Questo è importante anche sul discorso della vendita perché le offerte non saranno le stesse”.

Inzaghi potrebbe restare il prossimo anno?

“Se non sbaglio gli avevano anche rinnovato il contratto 5-6 mesi fa. Se arriva in Champions League credo che per Inter, Milan e Juventus sia normale proseguire così. Andare avanti in Champions League adesso diventa dura. Non gli darei la sufficienza per ora. Anche perché l’anno scorso il campionato lo ha perso l’Inter”.