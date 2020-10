CL – Poker Atalanta al Midtjylland, il Bayern stende 4-0 l’Atletico Madrid. Ok Liverpool e City

Grande vittoria dell’Atalanta che esordisce in Champions battendo 4-0 il Midtjylland in terra danese. Zapata, Gomez e Muriel incanalano il match sui binari nerazzurri ma poi ci pensa Miranchuk a siglare il 4-0 nel finale di match. Bella vittoria del Bayern Monaco che stende 4-0 l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, con la doppietta di Coman e i gol di Goretzka e Tolisso. Vince 3-1 in rimonta il City di Guardiola contro il Porto, mentre il Liverpool stende l’Ajax grazie ad un autogol di Tagliafico.