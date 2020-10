Dopo i successi di Juventus e Lazio, il calcio italiano torna protagonista in Champions League con gli impegni di Inter e Atalanta, rispettivamente impegnate contro Borussia Moenchengladbach e Midtjylland. Tuttosport titola così:

“Lukaku e Zapata, tocca a voi! L’Inter contro il Moenchengladbach per tornare grande in Champions, l’Atalanta contro il Midtjylland per riscrivere la favola europea“.

(Fonte: Tuttosport)