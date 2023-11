Atalanta-Inter, i precedenti: meneghini nettamente avanti. A settembre 2004…

Dopo la vittoria casalinga contro la Roma, l'Inter torna in campo per l'undicesima giornata di Serie A. Sabato 4 novembre alle ore 18 a Bergamo i nerazzurri sfideranno in trasferta l'Atalanta.

Quella di sabato sarà la sfida numero 125 tra Inter e Atalanta in Serie A. Sono 66 le vittorie centrate dall'Inter a fronte delle 24 dei bergamaschi, completano il bilancio i 34 pareggi. I nerazzurri sono imbattuti da nove incontri di Serie A nei match giocati contro la Dea. Inoltre, l’Inter ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 25 gare contro l’Atalanta disputate in un girone d’andata di Serie A. L'ottimo stato della squadra di Simone Inzaghi trova riscontro nelle 15 vittorie arrivate nelle ultime 18 gare di campionato. I nerazzurri hanno registrato una differenza tra gol fatti e subiti di +20 dopo le prime 10 gare stagionali, per la seconda volta nella loro storia in Serie A: la prima era stata nel 1933/34, con +21.