Dumfries, sirene Premier. Inter vuole 50mln e punta un nome: “Scadenza ’25, contatti già avuti”

Il grande inizio di stagione ha riacceso i riflettori su Denzel Dumfries, anche in ottica mercato. L'esterno olandese, infatti, è stato uno degli elementi più positivi della squadra di Simone Inzaghi in questa prima fase, tanto che, secondo la Gazzetta dello Sport, alcuni club di Premier League avrebbero ridrizzato le antenne:

"Dumfries, se continuerà con questo rendimento e sfrutterà pure la vetrina di Euro 2024 in Germania, va considerato uno dei possibili sacrificabili. Soprattutto di fronte a offerte importanti provenienti dalla Premier League. Il Chelsea e il Manchester United in passato hanno chiesto informazioni, ma ci sono anche altre società che lo monitorano. L'Inter partirà da una valutazione attorno ai 50 milioni, ma intanto sta lavorando per allungargli il contratto fino al 2027, alzandogli l'ingaggio attorno ai 4 milioni netti".