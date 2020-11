Momento pronostici a Radio Deejay durante Deejay Football Club in vista di Atalanta-Inter. Secondo Ivan Zazzaroni, l’Inter vincerà a Bergamo: “2”, il giudizio secco del direttore del Corriere dello Sport. Per Fabio Caressa, invece, l’Atalanta non uscirà sconfitta.

“1X”, il pronostico del telecronista che non contempla l’ipotesi della vittoria della squadra di Conte al Gewiss Stadium.