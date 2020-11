Zazzaroni: “Scudetto, Inter la più titolata a vincere. No di Conte al Real? Io al suo posto…”

Intervenuto a Tiki Taka, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così:

“I calciatori vengono tamponati ogni 4 giorni, non c’è un solo che ha avuto un aggravamento o una ospedalizzazione, in dieci giorni riescono a recuperare. Non sento lamentele delle società, ha toccato giocatori importanti ma il calcio ha la necessità di andare avanti e ha avuto garanzie dal Governo di continuare a giocare a meno di peggioramenti”.

CONTE AL REAL MADRID – “Si sarà pentito? Bella domanda, io mi sarei pentito al suo posto. Il Real non ha fatto un acquisto quest’anno, ha svenduto giocatori e ha dato Hakimi all’Inter. Per me l’Inter è la squadra più titolata a vincere lo scudetto. Conte non ha una storia europea particolarmente positiva”.