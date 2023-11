Atalanta, la probabile formazione contro l’Inter. Scalvini in dubbio, recupera Zappacosta

Sabato alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo si sfideranno Atalanta e Inter. Trasferta storicamente ostica per la squadra di Inzaghi che vuole mantenere il primato. I nerazzurri di Gasperini attraversano un buon momento, ma il tecnico rischia di dover fare a meno di Scalvini, in dubbio per un mal di schiena. Dovrebbe tornare a disposizione, invece, Davide Zappacosta.