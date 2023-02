L’Atalanta ha scosso Gosens, mai all’Inter si era visto un Robin così

Fra le tante note positive dell'Inter nella vittoria di ieri sera contro l'Atalanta in Coppa Italia, c'è sicuramente la prestazione di Gosens

Fra le tante note positive dell'Inter nella vittoria di ieri sera a San Siro contro l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia, c'è sicuramente la prestazione di Robin Gosens, probabilmente mai visto così in forma in maglia nerazzurra, come sottolinea l'edizione odierna de Il Giornale: