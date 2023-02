Inter, ci pensa Darmian. Prima esterno, ora difensore: è lui l’aggiustatutto di Inzaghi

"In questo 2023, in cui Dumfries in allenamento sembrava la caricatura di se stesso, l’ex United ha prima occupato con profitto la fascia destra. Quando poi è esploso il bubbone Skriniar, il soldato Darmian è retrocesso qualche metro più indietro a sigillare la difesa. Ha fatto questo stesso ruolo nel reparto a tre contro la Cremonese, quando Milan era squalificato. E ha ripetuto la stessa mansione ieri sera, visto che lo slovacco vedeva il match da casa per schiarirsi le idee. Contro avversari ben più pericolosi, Darmian non solo ha rispettato le consegne difensive, ma si è concesso pure la libera uscita del gol: è arrivato con il sinistro, quasi a voler ribadire la duttilità della casa. Come premio, poi Matteo si è strameritato il rinnovo, ormai messo nero su bianco con la società: Darmian appartiene al lungo elenco di nerazzurri che esauriscono il loro contratto il 30 giugno, ma su di lui i dirigenti non hanno avuto dubbio alcuno. L’estensione sarà biennale con la formula di un anno più opzione per il secondo", aggiunge Gazzetta.