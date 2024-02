Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Atletico Madrid in conferenza dopo il 2-2 sul campo dell'Almeria in campionato

Dopo la sconfitta di San Siro per 1-0 con gol di Marko Arnautovic, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’atletico Madrid non va oltre il 2-2 sul campo dell’Almeria in Liga.

"Abbiamo iniziato molto bene, avevamo la palla che Barrios non riesce a controllare, quella di Memphis... Loro sono stati molto lucidi nel continuare a condurre la partita, noi siamo stati ingenui nei gol subiti. Non avevamo la solidità che serve in quelle azioni. In attacco abbiamo avuto occasioni, ma dobbiamo migliorare in fase difensiva. Il gol arriverà".