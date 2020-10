TS – Inter, è il giorno della verità: attesi gli esiti dei tamponi alla squadra dopo il caso Hakimi

Oggi Antonio Conte e l’Inter sapranno se Achraf Hakimi ha contagiato altri compagni. È il giorno della verità in casa nerazzurra: come riferisce Tuttosport, si attende l’esito dei tamponi della squadra, che ha fatto colazione e pranzato con il laterale marocchino, oltre agli allenamenti, prima che arrivasse il risultato positivo del suo tampone.

Nella giornata di ieri non sono arrivate notizie positive. Gagliardini, Radu e Young sono ancora positivi e dunque salteranno sicuramente la trasferta di Genoa e quella in Champions League in programma martedì a Kiev; insieme a loro hanno fatto il tampone anche Young e Skriniar, ancora in Slovacchia. Anche loro, pur in caso di negatività, difficilmente saranno a disposizione per lo Shakhtar Donetsk, come dimostrano i recuperi più lenti rispetto al previsto di Bastoni e Nainggolan.

Nella giornata di ieri, dopo il lavoro specifico distanziato di scarico dopo la partita contro il Borussia Monchengladbach, i calciatori dell’Inter sono tornati a casa in isolamento fiduciario. Oggi, dopo la rifinitura, è prevista la partenza per Genova: prima, però, attesi i risultati dei tamponi per verificare la situazione generale dopo la positività di Hakimi.