Hakimi, l’Inter spera nel falso positivo: immediato tampone di controllo. Se risultasse negativo…

La notizia della positività di Achraf Hakimi al Covid è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel ritiro dell’Inter ieri pomeriggio, a poche ore dalla partita di Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

Il club nerazzurro, racconta la Gazzetta dello Sport, “ha subito provveduto ad effettuare un altro tampone al giocatore, il cui esito si avrà solo oggi. Due le possibilità: in caso di conferma della positività, il giocatore resterà in quarantena (di fatto già iniziata ieri) per 10 giorni, come da protocollo. In caso di (auspicata) negatività, l’Inter a quel punto procederebbe a un ulteriore tampone nella speranza di trovarsi di fronte a un falso positivo”.