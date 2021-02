EDICOLA TS – Inter, atto di forza. Lautaro-Lukaku travolgono il Milan: è fuga scudetto

Si parla ovviamente della grande vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore

Si parla ovviamente della grande vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan sulla prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore. Ecco come titola il quotidiano in merito al 3-0 dei nerazzurri: "Inter, atto di forza. Lautaro (doppietta) e Lukaku travolgono il Milan: è fuga scudetto. Superman Handanovic: 3 miracoli in 52 secondi. La dedica di Conte a Bellugi: 'Mauro, è per te'".