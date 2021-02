Inter mannara con la LuLa piena: la zampata feroce ha il peso di una ipoteca

La vittoria della squadra di Conte è un chiaro segnale in ottica scudetto: l'analisi di Fcinter1908.it dopo il derby del Meazza

Nel post partita di Milan-Inter non c’è spazio per le recriminazioni dei vinti. I novanta minuti del Meazza hanno restituito al campionato una capolista ancora più consapevole dei suoi mezzi, vittoriosa con pieno merito in un derby acceso sul piano dell’agonismo, ma mai in discussione su quello del risultato. Il calcio spesso è semplice e non nasconde grossi segreti: il Milan ha giocato nel pieno delle sue possibilità, ma ha trovato di fronte a sé una squadra decisamente più forte in ogni angolo del campo.