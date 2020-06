Wright ad Aubameyang: “Rinnova con l’Arsenal, non in una posizione comoda e altri club…”

L’ex attaccante dell’Arsenal Ian Edward Wright mette in guardia Aubameyang. Non è detto che lontano dall’Arsenal riesca ad imporsi e a fare meglio, quindi non dovrebbe impuntarsi sul rinnovo. Queste le parole del giocatore sul giocatore che piace anche all’Inter: «Se la stagione fosse ancora in corso e avesse continuato a segnare gol, sarebbe stato in una posizione forte. Ma penso che si trovi in una posizione non comoda. Avrà 32 anni il prossimo anno, il contratto di rinnovo che gli hanno proposto i Gunners potrebbe essere lo stesso che gli offre un altro club? Se ritiene di attendere per il prolungamento e poi Arteta e Martinelli iniziano a segnare e a fare bene, la sua posizione potrebbe indebolirsi ulteriormente. Penso che più a lungo aspetta, più questo tempo potrebbe influenzare il suo rinnovo».

(Fonte: mirror.co.uk)