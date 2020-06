Stampa Uk – Mercato Inter, Lacazette e Aubameyang cercano un chiarimento con l’Arsenal

Sia Lacazette che Aubameyang sono stati accostati all’Inter nelle ultime settimane. In Inghilterra però dicono che il primo non sia intenzionato a lasciare l’Arsenal, vorrebbe solo rassicurazioni rispetto al suo ruolo anche perché non si sa ancora se il suo compagno di squadra rimarrà oppure no. Il club inglese – spiega ESPN – non vuole perdere entrambi i giocatori, su questo è irremovibile. Pare proprio che Arteta avrebbe intenzione di parlare con l’ex giocatore del Milan perché il suo contratto scade nel 2021 e vorrebbe convincerlo a restare.

Per Lacazette si può aspettare un po’ di più, il contratto scade nel 2022. Il manager però sa che le cessioni saranno essenziali per reperire investimenti utili poi a rinforzare la squadra. Per questo si pensa che uno dei due possa essere sacrificato. I colloqui con i due calciatori sono stati rinviati a causa del Covid19, ma il club sa che importante risolvere questa questione per pianificare al meglio il futuro. I due giocatori sono amici e vogliono sapere entrambi quale sarà il loro ruolo in futuro, che spazio avranno nei progetti dei Gunners.

(Fonte: espn.co.uk)