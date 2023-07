Inter, avanza la candidatura di Audero. Carlos Augusto bloccato e avanti per Samardzic

“Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter ha in pugno Sommer (biennale da 2,8 milioni a stagione) che sbarcherà in nerazzurro non appena il Bayern troverà un sostituto. Come dodicesimo frenata per Trubin (lo Shakhtar spara alto), avanza invece la candidatura di Audero (Samp) in prestito con obbligo di riscatto, mentre per la mediana i nerazzurri insistono per Samardzic dell'Udinese (può avere Fabbian in contropartita). A sinistra Marotta ha bloccato Carlos Augusto (Monza) per rimpiazzare Gosens”, si legge su il Giornale.