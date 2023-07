CorSera – Marotta contatta gli agenti di Dybala: i dettagli e la verità sulla clausola

"Marotta voleva informarsi sui costi dell’operazione e sulla possibilità che Dybala si potesse liberare in autonomia a costi contenuti, senza essere ostacolato dalla Roma. Dalle parole non si è passato ai fatti. Di certo sarebbe stato un nome capace di accendere la fantasia dei tifosi delusi per il voltafaccia di Lukaku. Così Marotta e Ausilio ora valutano il promettente Balogun come prima scelta e Beto come opzione usato sicuro", sottolinea il quotidiano.