Ausilio: “Un gol ha cambiato le sorti dell’Inter e del nuovo progetto”

Il pensiero del direttore sportivo nerazzurro ai microfoni di Sky Sport

Lunga intervista concessa da Piero Ausilio, direttore dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente nerazzurro si è concentrato anche sul punto di partenza del progetto che ha portato alla vittoria dello scudetto quest'anno: "Non dimentico Spalletti, non dimentico le persone con cui ho lavorato. Lì è cominciato il percorso che ha fatto tornare l'Inter in CL. Il momento alla base di tutto è stato il gol di Vecino che ha cambiato le sorti dell'Inter e del nuovo progetto. Poi è arrivato Conte che porta tutto all'eccesso. C'erano più squadre all'inizio dell'anno, la nostra ha qualità, abbiamo giocatori importanti, ma lui ha fatto la differenza. La differenza è stata lui e se fosse stato in un altro club simile all'Inter avrebbe vinto quello allenato da lui. Fortunatamente è da noi e ce lo teniamo stretto".