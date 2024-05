Scudetto, Ausilio: “Da gruppo a famiglia, così l’Inter ha vinto”

Le parole del direttore sportivo nerazzurro dal palco dell'evento al Castello Sforzesco che il club ha organizzato per festeggiare il titolo con i suoi dipendenti

Piero Ausilio, dal palco del Castello Sforzesco, durante l'evento organizzato dall'Inter per i suoi dipendenti per festeggiare scudetto e seconda stella, ha parlato con Bonolis, presentatore della serata, di quale è stato per lui il segreto che ha portato alla vittoria.