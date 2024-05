Alla festa al Castello Sforzesco i dirigenti dell'Interhanno parlato dal palco dopo la vittoria dello scudetto che viene celebrato nell'evento organizzato dal club per i dipendenti. L'ad nerazzurro, Alessandro Antonello ha sottolineato con orgoglio: «Da cinque sei anni continuiamo ad essere il tifo più forte d'Italia e lo saremo anche in futuro. Ringrazio i ragazzi che lavorano dietro le quinte. L'immagine rimasta in mente a tutti, la coreografia di ieri è stata vista in tutto il mondo, abbiamo dimostrato come siamo in grado di organizzare eventi, in un modo che gli altri club non sono in grado di fare».