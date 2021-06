Sky – Inter, Ausilio domani a Roma. Attesa per Young e Ranocchia, su Hakimi…

Secondo quanto riportato da Sky Sport il ds dell'Inter arriverà a Roma per visionare i giocatori dell'Italia ma non solo. Le ultime sul mercato

In attesa del sacrifico che l'Inter dovrà fare sul mercato, probabilmente Hakimi, la dirigenza nerazzurra si muove per sistemare la squadra da mettere a disposizione di Inzaghi per la prossima stagione.

“Di incontri a Roma ce ne saranno. Domani arriveranno dirigenti di squadre importanti: arriverà Ausilio dell’Inter, forse Maldini anche, per vedere giocatori dell’Italia, ma anche per incontrare intermediari e direttori sportivi dei club stranieri. L’Inter aspetta che Young e Ranocchia diano l’ok per il rinnovo di contratto. Sta inoltre cercando di capire quale sia la miglior soluzione per vendere Hakimi, che l’Inter non vorrebbe vendere, ma è costretta altrimenti Conte non se ne sarebbe andato. Chelsea e PSG sono ferme a 60, coi Blues ci sono contropartite tecniche gradite che potrebbero far alzare l’offerta degli inglesi”, riporta Di Marzio a Sky Sport.