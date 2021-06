TS – Hakimi, l’offerta tecnica del Chelsea. Il rilancio del PSG: offerto all’Inter Paredes

Secondo il giornale torinese il club parigino oltre ad una parte cash sarebbe disposto ad offrire l'argentino

Hakimi sembra ormai destinato all'addio all'Inter. Il PSG ha offerto sessanta mln ai nerazzurri ma non sono bastati per la partenza del giocatore verso Parigi. Il Chelsea intanto ha fatto sapere di essere interessata al terzino ma nessuna delle due squadre si è ancora avvicinata agli ottanta mln richiesti per il giocatore. Ma si starebbe pensando in alternativa a delle contropartite da infilare nel pacchetto.

Il club londinese - ricorda TuttoSport - può mettere sul tavolo come contropartita sia Emerson Palmieri che Christensen. "Il primo, da almeno un paio d’anni, è in cima ai pensieri dell’Inter per la fascia destra, ma Marina Granovskaia, forte anche della clausola per rinnovare il contratto in scadenza fino al 2023, valuta il cartellino 15-20 milioni. Christensen invece potrebbe puntellare la difesa e rendere indolore un’eventuale partenza pure nel pacchetto arretrato, dove potrebbero arrivare offerte interessanti per Skriniar", si legge. Di questa idea la controindicazione è che l'Inter ricaverebbe più un beneficio tecnico che economico. E in realtà se Hakimi è finito sul mercato è proprio per sanare il bilancio.