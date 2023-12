Spalletti: “A Babbo Natale ho chiesto vostra felicità e tifo per l’Italia”

Il desiderio del commissario tecnico della Nazionale italiana per il 2024, anno degli Europei

Auguri di Natale speciali per Luciano Spalletti, al primo 25 dicembre da ct della Nazionale italiana. L'ex tecnico di Roma, Inter e Napoli ha scritto un posto sui social. C'è una sua foto in un parco, ha la divisa ufficiale e il suo è in pratica un messaggio alla Nazione.